Киркоров рассказал о подаренных ему сломанных часах

«Эти часы мне подарил один очень богатый человек на юбилей. Мне же интересна марка. Начал гуглить и обалдел от цены — 500 тысяч евро [примерно 31 миллион рублей]. Я взял их с собой на "Евровидение" в Италию, и они стали безбожно отставать на два часа, потом — еще с ума сходить. Мне подарили использованные сломанные часы, хотя человек такой богатый, такой известный», — отметил артист.