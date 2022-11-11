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1 час назад

Внучка раскрыла правду о состоянии здоровья одинокой 82-летней Светланы Светличной

Passion.ru

В прошлом году поклонники актрисы Светланы Светличной забили тревогу. Звезда долгое время не появлялась на публике и не выходила на связь. Однако потом вновь появилась на шоу Андрея Малахова, где заявила, что родственники заставили ее продать квартиру. Взамен ей нашли новое жилье, но переезд и невозможность привыкнуть к другой обстановке привели к большим проблемам со здоровьем, и Светличная попала в больницу.

Внучка раскрыла правду о состоянии Светланы Светличной
Фото: Passion.ruPassion.ru

После известий о госпитализации актрисы вновь наступило затишье. И только сейчас внучка звезды решила рассказать, как живет ее бабушка. Ходили слухи, что 82-летняя артистка совсем плоха, но Мария Ивашова опровергла эту информацию. По ее словам, Светлана чувствует себя хорошо и уже привыкла к новой квартире.

Светличная действительно перестала общаться со своими бывшими коллегами, однако она не одна. Ее внучка заверила, что артистка находится под постоянным присмотром. С ней живет сиделка. Да и родственники навещают ее каждый день.

В новой квартире Светлана живет уже больше года. Мария Ивашова рассказала, что ее бабушка уже полностью освоилась. Летом разбирала старые фотографии, сейчас уже с этим закончила. Семья постаралась сделать новое жилье Светличной именно таким, каким она хотела его видеть.

Также Мария заверила, что актриса ни в чем сейчас не нуждается. По ее словам, у нее есть вся еда, которая ей необходима. Да и к общению с кем-то, кроме родных, она не стремится. Внучка знаменитый артистки поделилась, что бабушка даже не вспоминает о былой славе, а с бывшими коллегами никак не контактирует.

«Никто не звонит. У бабушки изменился номер телефона. Она сама не хочет ни с кем из посторонних общаться. На кинопремьерах ее тоже ждать не стоит. Она и сама не хочет и, честно говоря, состояние здоровья не позволяет. У нее болит нога, она многое не помнит. Поэтому в данный момент ни о каких посещениях светских мероприятий речи не идет», - рассказала внучка Светланы Светличной.

Звёзды,Андрей Малахов,
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