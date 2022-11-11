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1 час назад

40-летняя Алена Водонаева показала фигуру в откровенном купальнике

Газета.Ru

40-летняя телеведущая Алена Водонаева показала фигуру в откровенном купальнике. Она поделилась в личном блоге фото, снятым во время отдыха в Турции.

40-летняя Водонаева показала фигуру в откровенном купальнике
Фото: Газета.руГазета.ру

Знаменитость неоднократно говорила, что боролась с расстройством пищевого поведения после участия в шоу «Звезды в Африке». Алена Водонаева набрала лишние килограммы из-за неправильного питания, и это ей категорически не нравилось, поэтому она сделала все возможное, чтобы избавиться от «ненавистного жира».

Фолловеры телеведущей восхитились ее фигурой: «Идеальная», «Ну это просто невозможное возможно», «Вау, какая красота», «Шикарная», «Просто огонь», «Какая женщина, хищница», «Очень красивая», «Нереальная фигура».

У Алены Водонаевой есть сын, Богдан родился 23 августа 2010 года в браке знаменитости с бизнесменом Алексеем Малакеевым, а через год после этого события супруги расстались. Телеведущая говорила, что сохранила с бывшим мужем нормальные отношения ради ребенка, она не препятствует встречам мальчика с отцом.

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