Шейк пришла на премьеру шоу Рианны в "дырявом" платье

Супермодель Ирина Шейк стала гостьей нового шоу бельевого бренда певицы Рианны Savage x Fenty. Снимками она поделилась в социальных сетях.
В кинотеатре в Нью-Йорке прошла премьера нашумевшего бельевого шоу Рианны. Одной из гостей вечера стала супермодель Ирина Шейк.
Для ковровой дорожки она выбрала "дырявое" шелковое платье с необработанным краем. Образ она дополнила мужскими ботинками. Модели сделали макияж с шоколадной помадой и укладку на боковой пробор с заколкой.
В ноябре Ирина Шейк оказалась в центре внимания из-за возможного воссоединения с бывшим возлюбленным актером Брэдли Купером.
В понедельник, 7 ноября, папарацци засняли их в Нью-Йорке на прогулке с собаками. В какой-то момент актер и модель обнялись. Купер и Шейк сейчас свободны и "стали чаще проводить время вместе".