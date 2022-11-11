Шейк пришла на премьеру шоу Рианны в "дырявом" платье

Супермодель Ирина Шейк стала гостьей нового шоу бельевого бренда певицы Рианны Savage x Fenty. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В кинотеатре в Нью-Йорке прошла премьера нашумевшего бельевого шоу Рианны. Одной из гостей вечера стала супермодель Ирина Шейк.

Для ковровой дорожки она выбрала "дырявое" шелковое платье с необработанным краем. Образ она дополнила мужскими ботинками. Модели сделали макияж с шоколадной помадой и укладку на боковой пробор с заколкой.

В ноябре Ирина Шейк оказалась в центре внимания из-за возможного воссоединения с бывшим возлюбленным актером Брэдли Купером.