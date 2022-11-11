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55 минут назад

Бритни Спирс официально вернулась к бывшему мужу

Passion.ru

После череды откровенных фото и провокаций голливудская дива Бритни Спирс вновь вернулась к бывшему мужу, красавцу Сему Асгари.

Бритни Спирс официально вернулась к бывшему мужу
Фото: Passion.ruPassion.ru

Пора официально закрепила свои отношения полтора года назад, однако, после церемонии бракосочетания благоверный резко перестал появляться в компании певицы.

Отсутствие Сему на тусовках вызвали подозрения о проблемах в семье.

Как-либо прокомментировать слухи о странном поведении Асгари не смогла даже сама поп-дива.

Мы решили отдохнуть от замужества какое-то время, – все, что смогла сказать журналистам Бритни.

И вот, наконец, звезда открыто заявила о возвращении мужа в свет.

Что ж, в ближайшее время ждём от голливудской парочки уже совместных фотографии в стиле ню.

Звёзды,Бритни Спирс,
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