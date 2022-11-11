"Достигли соглашения о разводе": эксперт о Меган и Гарри

"Спасибо тебе, Гарри, за то, что вывел на чистую воду самую отвратительную женщину, которую когда-либо видели. Даже если ты разведешься с ней, нам придется терпеть ее откровения о своем „титуле“. Что заставило тебя игнорировать всех, кто выкрикивал тебе предупреждения? Вы сделали это со всеми нами, и это ужасно!".