"Достигли соглашения о разводе": эксперт о Меган и Гарри

Королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл на своем YouTube-канале рассказала о возможном разводе принца Гарри и Меган Маркл.
По словам Кэмпбелл, отношения пары трещат по швам:
"Они наняли юристов, потому, что их отношения ухудшаются сильнее, чем мы думаем. И я проверила эту информацию, переговорив не с одним человеком. Супруги достигли соглашения о разводе, но делают вид, что якобы все еще вместе. Согласно тому, что я слышала, Гарри подтолкнул Меган к этому. Он понял, кто она такая".
Пользователи Сети обрадовались таким новостям. Многие оставили комментарии, в которых открыто выразили свою неприязнь к избраннице Гарри:
"Спасибо тебе, Гарри, за то, что вывел на чистую воду самую отвратительную женщину, которую когда-либо видели. Даже если ты разведешься с ней, нам придется терпеть ее откровения о своем „титуле“. Что заставило тебя игнорировать всех, кто выкрикивал тебе предупреждения? Вы сделали это со всеми нами, и это ужасно!".
Однако никто из звездной пары слухи не комментировал. Меган и Гарри по-прежнему продолжают появляться на мероприятиях вместе.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Меган Маркл призналась, что завидовала Пэрис Хилтон.