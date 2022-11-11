Романы за деньги и маменькин сынок: слухи о ДиКаприо, которые шокируют

Оскароносный актер Леонардо ДиКаприо отмечает день рождения — 11 ноября ему исполняется 48 лет. В честь праздника «Рамблер» решил вспомнить самые популярные слухи о звезде, которые только ходят в Голливуде, а также рассказать, что именно их спровоцировало.

Один из самых распространенных слухов: Леонардо ДиКаприо не встречается с девушками старше 25 лет. На эту тему не шутил разве что ленивый, но актер своими действиями продолжает провоцировать и прессу, и поклонников. С новой силой о его необычных предпочтениях заговорили после того, как он порвал с моделью Камилой Морроне после пятилетнего романа, как только ей стукнуло 25 лет. В социальных сетях даже завирусилась наглядная статистика, где видно, что ни одна из многочисленных избранниц звезды не была старше 25-и.

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Это еще не все: таблоиды также утверждают, что практически все романы ДиКаприо — это отношения по контракту, мол, даже есть агентство, которое подбирает оскароносному актеру новых спутниц.

Когда он, кстати, встречался с Камилой Морроне, то поговаривали, что это самое агентство требует от него деньги обратно – все потому, что карьера модели резко не пошла в гору, как это бывало у возлюбленных Лео раньше.