Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Звезда «Осколков» Наталия Антонова показала эффективное упражнение для прокачки ягодиц

Letidor.ru

Известная актриса, звезда сериала «Осколки» Наталия Антонова — многодетная мама. Знаменитость ведет здоровый образ, следит за питанием и занимается спортом. Кроме того, артистка часто посещает бассейн. Наталия Антонова решила показать подписчицам, какое упражнение выполняет для прокачки ягодиц. Звезда отметила, что важно тренироваться регулярно, тогда будет результат.

Звезда «Осколков» показала эффективное упражнение для ягодиц
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

По многочисленным просьбам подписчиц. Очень классное упражнения для красоты, нет не ног, чуть выше. Укрепить, подтянуть, уменьшить,
— отметила актриса.

На видео актриса выполняет обратные выпады с жимом гантелей.

Напомним, что артистка — многодетная мама. В 1996 году знаменитость вышла замуж за актера Александра Вершинина. У пары родился сын Артем. Когда мальчику было пять лет, артистка развелась с отцом ребенка. Первенец Наталии Антоновой пошел по стопам звездных родителей.

В 2005 году актриса вышла замуж за Николая Семенова. У супруга звезды тоже есть сын от предыдущего брака, которого зовут Антон. В 2005 году Наталия родила мужу еще одного мальчика. Его назвали Никитой. В 2007 году у семейной пары появился второй совместный ребенок — и снова сын — Максим. В 2018 году актриса вновь стала мамой. Однако звезда потеряла малыша. Мальчик Коля родился недоношенным, прожил всего два месяца и умер от остановки сердца. Наталия Антонова тяжело это переживала.

Звёзды,Николай Семенов,Наталия Антонова,Александр Вершинин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители