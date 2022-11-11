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1 час назад

Меган Фокс спутали с Ким Кардашьян на откровенных фото в сети

Lenta.ru

Американскую актрису и фотомодель Меган Фокс спутали с телезвездой и бизнесвумен Ким Кардашьян на откровенных фото. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) Фокс.

Меган Фокс спутали с Ким Кардашьян на откровенных фото в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актриса поделилась снимками с подготовки к Хеллоуину, на которых позировала в образе Принцессы Зельды (персонаж серии игр The Legend of Zelda — прим. «Ленты.ру»). Знаменитость предстала перед камерой с длинными белыми волосами и макияжем с акцентом на глазах. Кроме того, она прикрепила себе эльфийские уши и расстегнула бюстгальтер, который придерживала рукой.

В свою очередь пользователи сети приняли звезду «Трансформеров» за бывшую супругу рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян.

«Я подумала, это Ким», «Показалось, что это Ким Кардашьян», «У них одинаковые пластические операции», «Да, сейчас она выглядит как Кардашьян. (...) Раньше была красивой, но теперь слишком много пластики», — прокомментировали они.

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