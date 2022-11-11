Меган Фокс спутали с Ким Кардашьян на откровенных фото в сети

Американскую актрису и фотомодель Меган Фокс спутали с телезвездой и бизнесвумен Ким Кардашьян на откровенных фото. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) Фокс .

Актриса поделилась снимками с подготовки к Хеллоуину, на которых позировала в образе Принцессы Зельды (персонаж серии игр The Legend of Zelda — прим. «Ленты.ру»). Знаменитость предстала перед камерой с длинными белыми волосами и макияжем с акцентом на глазах. Кроме того, она прикрепила себе эльфийские уши и расстегнула бюстгальтер, который придерживала рукой.