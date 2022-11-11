Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
42 минуты назад

56-летняя Холли Берри опубликовала архивные фото в нижнем белье

Газета.Ru

Американская актриса Холли Берри опубликовала архивные фото в нижнем белье. Соответствующими снимками обладательница премии «Оскар» поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Холли Берри опубликовала эротические архивные фото
Фото: Газета.RuГазета.Ru

56-летняя Холли Берри выложила в личном блоге серию фотографий многолетней давности. Снимки были сделаны во время съемок фильма «Познакомьтесь с Дороти Дендридж» (1999), который повествует о первой темнокожей актрисе, номинированной на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Холли Берри сыграла главную роль в картине, на момент съемок ей было 33 года.

На опубликованных полароидных карточках Холли Берри позировала в трех разных комплектах нижнего белья — красном, черном и оттенка шампанского.

В комментариях поклонники Холли Берри отметили, что несмотря на то, что с момента съемок актрисы в фильме «Познакомьтесь с Дороти Дендридж» прошло 23 года, она все еще в отличной физической форме.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители