Холли Берри опубликовала эротические архивные фото

Американская актриса Холли Берри опубликовала архивные фото в нижнем белье. Соответствующими снимками обладательница премии «Оскар» поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

56-летняя Холли Берри выложила в личном блоге серию фотографий многолетней давности. Снимки были сделаны во время съемок фильма «Познакомьтесь с Дороти Дендридж» (1999), который повествует о первой темнокожей актрисе, номинированной на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Холли Берри сыграла главную роль в картине, на момент съемок ей было 33 года.

На опубликованных полароидных карточках Холли Берри позировала в трех разных комплектах нижнего белья — красном, черном и оттенка шампанского.