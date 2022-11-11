Саша Стоун сделал предложение Вале Карнавал в ее день рождения

Блогер Саша Стоун сделал предложение своей девушке Вале Карнавал прямо в день ее рождения. Надо заметить, что руку и сердце молодой человек предлагает возлюбленной далеко не впервые. Это произошло уже в третий раз. Конь, колено, цветы и кольцо — все было, как полагается.

Фото: Super.ru Super.ru

Как, впрочем, и в самый первый раз в апреле этого года. Тогда Super первым узнал о предложении Стоуна. Это произошло на дне рождения продюсера тикток-дома Hype House Заира Юсупова. На вечеринке в Москве-Сити молодые люди почти не отходили друг от друга и, казалось, никого больше не видели. Звезды Интернета не скрывали своих чувств и целовались, уединившись в углу лофта.