Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
20 минут назад

Саша Стоун сделал предложение Вале Карнавал в ее день рождения

Super.ru

Блогер Саша Стоун сделал предложение своей девушке Вале Карнавал прямо в день ее рождения. Надо заметить, что руку и сердце молодой человек предлагает возлюбленной далеко не впервые. Это произошло уже в третий раз. Конь, колено, цветы и кольцо — все было, как полагается.

Саша Стоун сделал предложение Вале Карнавал в ее день рождения
Фото: Super.ruSuper.ru

Как, впрочем, и в самый первый раз в апреле этого года. Тогда Super первым узнал о предложении Стоуна. Это произошло на дне рождения продюсера тикток-дома Hype House Заира Юсупова. На вечеринке в Москве-Сити молодые люди почти не отходили друг от друга и, казалось, никого больше не видели. Звезды Интернета не скрывали своих чувств и целовались, уединившись в углу лофта.

Во второй раз Саша Стоун сделал предложение в куда более романтической обстановке — на Мальдивских островах. Интересно, свадеб у ребят тоже будет несколько?

Звёзды,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители