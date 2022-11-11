Рианна рассказала о переменах в жизни после материнства

«Вы знаете, я всегда думала, что покупать детские вещи — это клише и очевидное дело, когда у вас есть ребенок. Это вроде бы следующий шаг. Но когда я пошла по магазинам, я поняла, что, может быть, мне нужно начать делать вещи, которые я хочу чтобы носили мои дети, потому что сложно найти что-то подходящее! У меня есть свои собственные идеи по этому поводу», — призналась исполнительница.