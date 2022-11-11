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1 час назад

Раскрываем личность настоящего парня Саши Морозовой, дочери Славы, которого она скрывала 3 года: эксклюзив Super

Super.ru

Super стало известно, что 23-летняя дочь исполнительницы Славы от первого брака Саша Морозова уже три года находится в отношениях. Ну что, совсем скоро певица Слава, кажется, будет носить гордое звание «теща». По информации нашего источника, девушка живет вместе со своим молодым человеком и дело близится к свадьбе. Певица не афиширует свою личную жизнь в социальных сетях и тщательно скрывает возлюбленного.

Раскрываем личность настоящего парня дочери Славы
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

В распоряжении Super оказались эксклюзивные кадры Саши с ее избранником. Пока журналисты и поклонники приписывают девушке роман с певцом Lavrik, с которым она недавно вышла в свет. Но ребят связывают только дружба и творчество: недавно они выпустили совместный трек «Красная шапочка». По информации Super, сейчас дочь Славы живет с 25-летним Андреем, который далек от светской жизни и работает в автобизнесе. По нашим данным, ребята уже даже познакомили родителей.

Саша — дочь певицы Славы от первого брака с Константином Морозовым. Девушка пошла по стопам матери и выбрала музыкальную профессию. Ранее исполнительница выпускала песни под псевдонимом Мамина Дочь, но во избежание регулярных ассоциаций со знаменитой мамой отказалась от него.

Звёзды,Константин Морозов,
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