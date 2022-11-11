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1 час назад

Блогер Стас Круглицкий заявил, что не встречается с Идой Галич

runews24.ru

В начале года в сети активно появлялись фото, на которых блогер Стас Круглицкий обнимается с Идой Галич. Пару часто ловили вместе на прогулках и частных тусовках Москвы.

Блогер Стас Круглицкий прокомментировал "роман" с Идой Галич
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Недавно подписчики в социальных сетях обсуждали слух, что Круглицкий приезжал к Галич, чтобы уладить вопросы с проблемным соседом.

За это время пара не давала официальных комментариев о статусе своих отношений, поэтому в сети быстро приписали им роман.

В сентябре 2022 года Ида Галич внезапно сообщила, что её сердце теперь свободно, и она может больше времени уделять семье и работе.

После этого на связь вышел и блогер Круглицкий, который заявил, что не встречается с Идой Галич, но считает девушку хорошим и добрым человеком.

Подписчики уверены, что пара разошлась тихо, без огласки о причинах возможного расставания.

Напомним, что ранее Ида Галич была замужем за Аланом Басиевым, в браке у них родился сын Леон.

Звёзды,Ида Галич,
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