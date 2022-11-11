Блогер Стас Круглицкий прокомментировал "роман" с Идой Галич

В начале года в сети активно появлялись фото, на которых блогер Стас Круглицкий обнимается с Идой Галич. Пару часто ловили вместе на прогулках и частных тусовках Москвы.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Недавно подписчики в социальных сетях обсуждали слух, что Круглицкий приезжал к Галич, чтобы уладить вопросы с проблемным соседом.

За это время пара не давала официальных комментариев о статусе своих отношений, поэтому в сети быстро приписали им роман.

В сентябре 2022 года Ида Галич внезапно сообщила, что её сердце теперь свободно, и она может больше времени уделять семье и работе.

После этого на связь вышел и блогер Круглицкий, который заявил, что не встречается с Идой Галич, но считает девушку хорошим и добрым человеком.

Подписчики уверены, что пара разошлась тихо, без огласки о причинах возможного расставания.