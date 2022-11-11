Спирс назвала расставание с мужем «отдыхом от замужества»

У знаменитости в последние несколько недель… не все были дома.

В последнее время поклонники американской певицы Бритни Спирс «потеряли» ее мужа Сэма Асгари, с которым они поженились не так давно.

Исполнительница продолжала появляться в соцсетях то с «голыми» кадрами, то с очередными скандальными заявлениями. Но ее партнера рядом не оказывалось. И сама Бритни о нем ничего не сообщала.

Некоторые пользователи сочли, что Сэм не выдержал скандального поведения Бритни и просто сбежал. И ведь почти так и оказалось.

Несколько последних недель супруги жили порознь после очередной ссоры. Хотя сама Бритни называет этот период «небольшим отдыхом от замужества».