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1 час назад

Ольгу Бузову заметили в аэропорту с известным актером: Super публикует фото и подробности

Super.ru

Только мы написали, что на проекте «Звезды в Африке» актер Антон Филипенко задаривает Ольгу Бузову подарками и комплиментами, как наш агент предоставил нам любопытные фото. Неделю назад инсайдер Super застал телеведущую вместе с Антоном в баре аэропорта «Шереметьево». Ольга мило общалась с актером. По нашим данным, парочка держала курс на Дубай.

Бузову заметили в аэропорту с известным актером
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Напомним, совсем недавно Бузова вернулась из ОАЭ. Тогда многие телеграм-каналы и СМИ в спешке распространяли информацию о том, что звезда отдыхала под пальмами с женатым челябинским депутатом. Телеведущая прокомментировала слухи и попросила поклонников верить только ей, а не сетевым досужим кумушкам. Нам, признаться, кандидатура Филипенко, которого Ольга величает «секс-символом» российского кино, тоже больше импонирует. А вообще, главное, чтобы Оленька была счастлива!

Звёзды,Антон Филипенко,Ольга Бузова,Аэропорт Шереметьево,
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