Бузову заметили в аэропорту с известным актером

Только мы написали, что на проекте «Звезды в Африке» актер Антон Филипенко задаривает Ольгу Бузову подарками и комплиментами, как наш агент предоставил нам любопытные фото. Неделю назад инсайдер Super застал телеведущую вместе с Антоном в баре аэропорта «Шереметьево» . Ольга мило общалась с актером. По нашим данным, парочка держала курс на Дубай.

Напомним, совсем недавно Бузова вернулась из ОАЭ. Тогда многие телеграм-каналы и СМИ в спешке распространяли информацию о том, что звезда отдыхала под пальмами с женатым челябинским депутатом. Телеведущая прокомментировала слухи и попросила поклонников верить только ей, а не сетевым досужим кумушкам. Нам, признаться, кандидатура Филипенко, которого Ольга величает «секс-символом» российского кино, тоже больше импонирует. А вообще, главное, чтобы Оленька была счастлива!