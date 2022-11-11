Брук Шилдс назвала себя "самой известной девственницей"

Известная американская актриса и модель Брук Шилдс рассказала, как ей удалось стать «самой известной девственницей в мире». Бесценной информацией она поделилась со слушателями своего подкаста Now What? with Brooke Shields.
Оказывается, такое заявление Брук Шилдс сделала, когда ей было 20 лет.
«Меня с тех пор не оставляли в покое. Я стала самой известной девственницей в мире. Оказавшись на линии огня в юном возрасте, я приобрела стойкость, это настроило меня на то, чтобы быть готовой к любым трудностям», — пожаловалась Шилдс.
Актриса призналась, что сейчас считает свое заявление ошибкой. По ее мнению, тогда ей не следовало говорить о том, что она в свои 20 не была ни с кем в отношениях. Дело в том, что после признания пожилые мужчины стали задавать ей неприличные вопросы. Такое давление она посчитала слишком сильным.
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