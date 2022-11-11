Брук Шилдс назвала себя "самой известной девственницей"

«Меня с тех пор не оставляли в покое. Я стала самой известной девственницей в мире. Оказавшись на линии огня в юном возрасте, я приобрела стойкость, это настроило меня на то, чтобы быть готовой к любым трудностям», — пожаловалась Шилдс.

Актриса призналась, что сейчас считает свое заявление ошибкой. По ее мнению, тогда ей не следовало говорить о том, что она в свои 20 не была ни с кем в отношениях. Дело в том, что после признания пожилые мужчины стали задавать ей неприличные вопросы. Такое давление она посчитала слишком сильным.