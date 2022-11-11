Ксения Бородина пожаловалась на мужчин, которые не ценят труд домохозяек

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что труд домохозяек должен быть оплачиваемым, так как женщины прикладывают немало усилий, чтобы поддерживать чистоту в квартире и заботиться о ее жильцах, передает StarHit. "Я считаю, что "домохозяйка" может вырасти в какую-то профессию, это тяжелейший труд, который должен оплачиваться. Потому что это бесплатно, а когда ты находишься не в очень хороших отношениях с мужем, он поворачивается к тебе и говорит: а что ты такого сделала за день?" - высказалась Бородина. Она пожаловалась, что "обстиранные и накормленные" мужчины, которые ложатся спать в чистую кровать, не замечают женского труда. Более того, по словам телеведущей, некоторые начинают шантажировать своих избранниц деньгами, и тем приходится выпрашивать средства на продукты или другие необходимые товары. "А во время ссор он тебя еще и деньгами шантажирует, и ты эти деньги на еду выпрашиваешь. И думаешь, как бы помягче сказать, что ты решила солянку сварить, а там больше ингредиентов, и тебе просто больше денег нужно", - пожаловалась Бородина. Ранее Бородина раскритиковала отношения 40-летних женщин с юношами.