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1 час назад

Ксения Бородина пожаловалась на мужчин, которые не ценят труд домохозяек

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что труд домохозяек должен быть оплачиваемым, так как женщины прикладывают немало усилий, чтобы поддерживать чистоту в квартире и заботиться о ее жильцах, передает StarHit. "Я считаю, что "домохозяйка" может вырасти в какую-то профессию, это тяжелейший труд, который должен оплачиваться. Потому что это бесплатно, а когда ты находишься не в очень хороших отношениях с мужем, он поворачивается к тебе и говорит: а что ты такого сделала за день?" - высказалась Бородина. Она пожаловалась, что "обстиранные и накормленные" мужчины, которые ложатся спать в чистую кровать, не замечают женского труда. Более того, по словам телеведущей, некоторые начинают шантажировать своих избранниц деньгами, и тем приходится выпрашивать средства на продукты или другие необходимые товары. "А во время ссор он тебя еще и деньгами шантажирует, и ты эти деньги на еду выпрашиваешь. И думаешь, как бы помягче сказать, что ты решила солянку сварить, а там больше ингредиентов, и тебе просто больше денег нужно", - пожаловалась Бородина. Ранее Бородина раскритиковала отношения 40-летних женщин с юношами.

Ксения Бородина пожаловалась на мужчин, которые не ценят труд домохозяек
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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