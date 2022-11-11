«А ты женат?»: Бузова отчаянно флиртует с Филиппенко

На сей раз в центре внимания оказалась любовная интрига между ведущей Ольгой Бузовой и актером Антоном Филиппенко . Парень недавно появился на телешоу и тут же привлек внимание исполнительницы хита «Мало половин». Блондинка не смогла себя сдержать, когда мужчина натирал льдом сове накаченное тело во время одного из испытаний.

Даже соведущей Бузовой, шоумен Михаил Галустян, подключился к этой любовной истории. Он поинтересовался: «Антон, ты женат? А девушка есть? А хочешь, чтобы она у тебя была? Оль, ты же искала любовь на ТНТ, вот в Африке ее найдешь». Об этом сообщает ресурс StarHit. Никто не знает, чем может обернуться эта история! Напомним, в 2018 году Ольга Бузова искала свою любовь на телеканале ТНТ в проекте «Замуж за Бузову». Увы, обрести счастья она тогда так и не смогла.