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1 час назад

«А ты женат?» — бурный флирт Ольги Бузовой и Антона Филиппенко взорвал Интернет

Popcake.tvиещё 2

Новый сезон экстремального телешоу «Звезды в Африке» на ТНТ интригует зрителей! Дело не только в опасных испытаниях, которые проходят участники проекта, но также и в скандалах и любовных историях.

«А ты женат?»: Бузова отчаянно флиртует с Филиппенко
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

На сей раз в центре внимания оказалась любовная интрига между ведущей Ольгой Бузовой и актером Антоном Филиппенко. Парень недавно появился на телешоу и тут же привлек внимание исполнительницы хита «Мало половин». Блондинка не смогла себя сдержать, когда мужчина натирал льдом сове накаченное тело во время одного из испытаний.

Филиппенко заметил знаки внимания Бузовой, поэтому ответил взаимностью. Актер решил преподнести «даме сердца» красивый букет и заявить ей о своих чувствах. Коллеги из «синей» команды поддержали Антона и дали несколько наставлений.

Даже соведущей Бузовой, шоумен Михаил Галустян, подключился к этой любовной истории. Он поинтересовался: «Антон, ты женат? А девушка есть? А хочешь, чтобы она у тебя была? Оль, ты же искала любовь на ТНТ, вот в Африке ее найдешь». Об этом сообщает ресурс StarHit. Никто не знает, чем может обернуться эта история! Напомним, в 2018 году Ольга Бузова искала свою любовь на телеканале ТНТ в проекте «Замуж за Бузову». Увы, обрести счастья она тогда так и не смогла.

Звёзды,Антон Филиппенко,Михаил Галустян,
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