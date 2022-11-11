Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Популярная телеведущая сообщила о новой пластической операции

Мослента

О новой пластической операции сообщила в беседе с «Пятым каналом» популярная теле- и радиоведущая Алла Довлатова. На новое хирургическое вмешательство она решилась через полгода после предыдущего.

Популярная ведущая сообщила о новой пластической операции
Фото: МослентаМослента

«Весной я сделала эндоскопическую подтяжку лба и хотела сразу сделать верхние веки — блефаропластику. Но мой хирург сказал, что в этом вопросе все индивидуально, и мне стоит подождать», — поделилась Довлатова.

Ведущая призналась, что первую пластическую операцию на лице сделала 14 лет назад. Тогда ей удалили грыжи под глазами. Результат знаменитости понравился, поэтому за решением новой проблемы она пришла к тому же специалисту.

Довлатова уверена, что еще не достигла того возраста, когда хирургических вмешательств надо начинать опасаться. «Сейчас мой организм еще молодой, он легко все переносит. Вот после 50 уже будет поздно. Надо все делать вовремя», — заявила она.

В запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), Довлатова уточнила, что новая операция должна была состояться в пятницу, 11 ноября, но в последний момент ее перенесли.

«Моя астролог сказала, что в этот день лично мне противопоказаны какие-либо вмешательства. Операцию перенесли на субботу, а пока я к ней активно готовлюсь, делаю разные косметологические процедуры», — поделилась радиоведущая.

Ранее Довлатова посоветовала простой способ снять тревожность. Она рассказала, что продолжительное пребывание на природе помогает ей «вылечить душу и сердце».

Звёзды,Алла Довлатова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители