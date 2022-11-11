Дженнифер Лопес оправдалась за решение поменять фамилию

Актриса и певица Дженнифер Лопес объяснила решение взять фамилию мужа, актера Бена Аффлека, своей романтичной натурой. Об этом она рассказала в журнале Vogue.

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После замужества Лопес отказалась от своей знаменитой фамилии, чтобы взять фамилию мужа, и стала Дженнифер Аффлек. Она сообщила об этом в личном блоге, и вскоре после этого в The New York Times вышла колонка, автор которой, писательница Дженнифер Вайнер, осудила поступок певицы. Она сочла, что Лопес пошла против принципов феминизма, так как традиция брать фамилию мужа появилась тогда, когда женщина фактически становилась собственностью супруга. Вайнер считает, что знаменитостям не стоит ее соблюдать, а красивым жестом было бы заставить Бена Аффлека поменять фамилию на Лопес.

Узнав об этом, актриса искренне удивилась, отметив, что ею двигала лишь любовь. «Я сильная, самостоятельная, я контролирую свою судьбу, но я люблю романтику и традиции», — была вынуждена оправдаться она.

На вопрос, какую фамилию актриса считает теперь настоящей, она ответила — Аффлек.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились со второй попытки летом 2022 года. В 2003 году знаменитости разорвали первую помолвку накануне свадьбы. После Аффлек женился на Дженнифер Гарнер, в семье родились трое детей. За это время Лопес успела побывать замужем, родить двойняшек и расстаться с несколькими ухажерами.