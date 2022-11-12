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3 часа назад

Киркорова подняли насмех за слова о "наплодившейся" непонятно от кого Боне и других звездах

Суть событий

Певец прошелся по некоторым своим коллегам.

Киркорова подняли насмех
Фото: Суть событийСуть событий

Певец Филипп Киркоров снова поднял волну страстей и обсуждений. После серии скандалов популярный исполнитель решил высказаться о целом ряде коллег по сцене. И за отдельные реплики поп-короля высмеяли в соцсетях: уж очень похоже на бревно в собственном глазу.

В новом интервью Филипп Бедросович назвал балерину Анастасию Волочкову "сумасшедшей" за то, что она осудила его нападки в адрес певицы Наргиз Закировой (последней на 50 лет запрещен въезд в РФ).

Далее Киркоров прошелся по звезде "ДОМа-2" Виктории Боне, которая вступилась за Наргиз. По мнению певца, такие женщины, как экс-участница реалити-шоу якобы пытаются влезть "в каждую затычку", попасть любой ценой на красную ковровую дорожку.

"Найти себе хорошего ... (мужчину), чтобы обеспечить себе свою несчастную жизнь... - сказал Киркоров в интервью Алене Жигаловой. - Наплодить детей непонятно от кого и обязательно о себе напомнить и что-то прокомментировать".

Эти слова привлекли особое внимание комментаторов, так как личность отца дочери Бони всем известна: папа Анджелины - миллионер Алекс Смерфит. А сам Киркоров при этом не раскрывает имен суррогатных и биологических матерей своих детей.

Далее певец отметил, что высказывался о Наргиз не как о женщине.

"ОНО только может оскорбить мою родину, охать моих друзей...- сказал он. - Только оно без пола и национальности, только оно может себе позволить прикрыться овцой и продолжать оскорблять страну...".

Многие бы тут же могли бы поспешно и ошибочно прикинуть, что данный камень мог бы попасть и в огород певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (объявлен иноагентом в РФ), так как они оба осудили спецоперацию на Украине. Но Киркоров ясно дал понять, что Примадонна для него - святое. .

"Она - певица номер один, оставьте ее в покое! - подчеркнул он. - Я прожил с ней 10 счастливых лет, я понимаю во всех отношениях ее поступок".

Звёзды,Максим Галкин,Виктория Боня,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,Анастасия Волочкова,
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