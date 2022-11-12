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1 час назад

Айза заявила, что может разбить картину идеальной семьи жены Гуфа

runews24.ru

В разговоре с Натальей Подольской Айза заявила, что отец ее сыновей не платит ей алименты. Она призналась, что только несколько раз попросила, чтобы Гуф дал ей деньги для Сэма.

Айза заявила, что может разбить картину идеальной семьи Гуфа
Фото: runews24.rurunews24.ru

Нынешняя супруга Гуфа Юлия Королева заявила, что Подольская – это самоназванный «интервьюер», а также с сарказмом прокомментировала саму Айзу. Со своей стороны экс-жена Гуфа тоже высказалась в ответ на выпад соперницы. Она развернуто ответила в соцсетях, намекнув на неверность музыканта.

Айза откровенно заявила, что может одним постом разбить всю фейковую картину так называемой «идеальной» семьи. Девушка отшутилась, что Юлия может стерпеть любой подвиг Гуфа. Кроме того, Айза прошлась и по бывшему мужу. Она вспомнила о поведении певца я в браке, что и стало одной из причин развода.

Звёзды,Гуф,Юлия Королева,
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