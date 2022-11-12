Айза заявила, что может разбить картину идеальной семьи Гуфа

В разговоре с Натальей Подольской Айза заявила, что отец ее сыновей не платит ей алименты. Она призналась, что только несколько раз попросила, чтобы Гуф дал ей деньги для Сэма.

Нынешняя супруга Гуфа Юлия Королева заявила, что Подольская – это самоназванный «интервьюер», а также с сарказмом прокомментировала саму Айзу. Со своей стороны экс-жена Гуфа тоже высказалась в ответ на выпад соперницы. Она развернуто ответила в соцсетях, намекнув на неверность музыканта.