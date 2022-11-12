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1 час назад

Жена Гуфа прошлась по Айзе с Подольской: «Самозванные интервьюеры. Вранье чистой воды»

Popcake.tv

Недавно Айза стала гостьей YouTube-шоу Натальи Подольской. В нем теледива призналась, что рэпер Гуф не платит ей ни гроша, а ведь у них есть совместный несовершеннолетний ребенок, которого нужно одевать и обучать. Правда, Айза не беспокоится по этому поводу. Она уверят, что деньги Гуфа ей не нужны, ведь она сама зарабатывает в два раза больше.

«Самозванные интервьюеры. Вранье чистой воды»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Высказывание теледивы вызвало негодование у нынешней жены музыканта. Она в ярости вышла в социальные Сети и прошлась не только по Айзе, но и по ведущей шоу. Юлия Королева считает Подольскую самозванкой, которая специально позвала Айзу к себе на шоу, чтобы набрать хоть какие-то просмотры.

«Какое лекарство надо принять, чтобы развидеть этих самозванных интервьюеров…Вранье чистой воды. Стыд и позор!» — эмоционально отреагировала Юля Королева на слова теледивы.

Айза пока никак не прокомментировала выпад нынешней жены Гуфа. Но мы знаем, что обычно теледива не оставляет едкие высказывания в свою сторону незамеченными. Причем недавно Айза извинялась перед Юлей за то, что продолжает лезть в их семью.

Звёзды,Гуф,Юлия Королева,Наталья Подольская,
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