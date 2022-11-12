«Самозванные интервьюеры. Вранье чистой воды»

Недавно Айза стала гостьей YouTube-шоу Натальи Подольской. В нем теледива призналась, что рэпер Гуф не платит ей ни гроша, а ведь у них есть совместный несовершеннолетний ребенок, которого нужно одевать и обучать. Правда, Айза не беспокоится по этому поводу. Она уверят, что деньги Гуфа ей не нужны, ведь она сама зарабатывает в два раза больше.

Высказывание теледивы вызвало негодование у нынешней жены музыканта. Она в ярости вышла в социальные Сети и прошлась не только по Айзе, но и по ведущей шоу. Юлия Королева считает Подольскую самозванкой, которая специально позвала Айзу к себе на шоу, чтобы набрать хоть какие-то просмотры.

«Какое лекарство надо принять, чтобы развидеть этих самозванных интервьюеров…Вранье чистой воды. Стыд и позор!» — эмоционально отреагировала Юля Королева на слова теледивы.