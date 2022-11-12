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25 минут назад

Воссоединившиеся Ирина Шейк и Брэдли Купер намекнули на будущее пополнение в семье

Inc-News

Одна из самых красивых пар Голливуда, судя по всему, снова вместе.

Шейк и Купер намекнули на будущее пополнение в семье
Фото: Inc-NewsInc-News

Когда после долгих месяцев разлуки Брэдли Купера и Ирину Шейк заметил на совместной прогулке в обнимку, даже самые отъявленные скептики не решились сказать, что это просто дружеская встреча.

Знаменитости пока официально не афишировали свое воссоединение, но практически все их поклонники уверены в том, что именно это и произошло.

Более того, американские СМИ со ссылкой на их друзей пишут, что Ирина и Брэдли якобы уже обсуждают тему которую можно обозначить так – «а почему бы нам не подарить сестричку или братика дочери Лео?».

По мнению специалистов, таким образом супруги пытаются вывести свои отношения на новый уровень и отрезать себе все пути к отступлению.

«Они не только планируют завести второго ребенка, они уже активно пытаются это сделать. Их совместные прогулки на публику - лишь верхушка айсберга», - сообщает один из таблоидов.

Звёзды,Брэдли Купер,Ирина Шейк,
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