Шейк и Купер намекнули на будущее пополнение в семье

Одна из самых красивых пар Голливуда, судя по всему, снова вместе.

Фото: Inc-News Inc-News

Когда после долгих месяцев разлуки Брэдли Купера и Ирину Шейк заметил на совместной прогулке в обнимку, даже самые отъявленные скептики не решились сказать, что это просто дружеская встреча.

Знаменитости пока официально не афишировали свое воссоединение, но практически все их поклонники уверены в том, что именно это и произошло.

Более того, американские СМИ со ссылкой на их друзей пишут, что Ирина и Брэдли якобы уже обсуждают тему которую можно обозначить так – «а почему бы нам не подарить сестричку или братика дочери Лео?».

По мнению специалистов, таким образом супруги пытаются вывести свои отношения на новый уровень и отрезать себе все пути к отступлению.