Шейк и Купер намекнули на будущее пополнение в семье

Одна из самых красивых пар Голливуда, судя по всему, снова вместе.
Когда после долгих месяцев разлуки Брэдли Купера и Ирину Шейк заметил на совместной прогулке в обнимку, даже самые отъявленные скептики не решились сказать, что это просто дружеская встреча.
Знаменитости пока официально не афишировали свое воссоединение, но практически все их поклонники уверены в том, что именно это и произошло.
Более того, американские СМИ со ссылкой на их друзей пишут, что Ирина и Брэдли якобы уже обсуждают тему которую можно обозначить так – «а почему бы нам не подарить сестричку или братика дочери Лео?».
По мнению специалистов, таким образом супруги пытаются вывести свои отношения на новый уровень и отрезать себе все пути к отступлению.
«Они не только планируют завести второго ребенка, они уже активно пытаются это сделать. Их совместные прогулки на публику - лишь верхушка айсберга», - сообщает один из таблоидов.