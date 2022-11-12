Отец Киркорова пережил операцию на сердце без наркоза

Здоровье певца и народного артиста России Бедроса Киркорова в этом году пошатнулось. Выяснилось, что недавно исполнитель перенес операцию на сердце. О своем состоянии Бедрос рассказал порталу Prozvezd.
По словам артиста, он столкнулся с эпизодами мерцательной аритмии. Его пульс снижался до 30 ударов в минуту, что грозило остановкой сердца. Когда сын певца, Филипп, узнал о состоянии отца, то настоял на операции.
Теперь Бедрос Киркоров носит кардиостимулятор, который ему установили в одной из московских клиник.
“Мне установили кардио-стимулятор без наркоза — только анестезию сделали местную. Я совершенно не почувствовал никакой боли. Только щелчок небольшой, когда аппарат установили”, – рассказал певец.
Он также отметил, что его состояние здоровья значительно улучшилось. Попала одышка, стало легче ходить.
В последнее время имя сына Киркорова-старшего часто упоминается журналистами. Ранее мы писали, почему Филипп Киркоров так странно себя ведет.