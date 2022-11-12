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2 часа назад

Бедрос Киркоров рассказал о проведенной операции на сердце

Мира Маркина

Здоровье певца и народного артиста России Бедроса Киркорова в этом году пошатнулось. Выяснилось, что недавно исполнитель перенес операцию на сердце. О своем состоянии Бедрос рассказал порталу Prozvezd.

Отец Киркорова пережил операцию на сердце без наркоза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, он столкнулся с эпизодами мерцательной аритмии. Его пульс снижался до 30 ударов в минуту, что грозило остановкой сердца. Когда сын певца, Филипп, узнал о состоянии отца, то настоял на операции.

Бедрос Киркоров впервые вышел на связь после болезни

Теперь Бедрос Киркоров носит кардиостимулятор, который ему установили в одной из московских клиник.

“Мне установили кардио-стимулятор без наркоза — только анестезию сделали местную. Я совершенно не почувствовал никакой боли. Только щелчок небольшой, когда аппарат установили”, – рассказал певец.

Он также отметил, что его состояние здоровья значительно улучшилось. Попала одышка, стало легче ходить.

В последнее время имя сына Киркорова-старшего часто упоминается журналистами. Ранее мы писали, почему Филипп Киркоров так странно себя ведет.

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