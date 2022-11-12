Гоген Солнцев пожаловался на внешний вид супруги

На внешний вид своей супруги Полины в YouTube-шоу «Люсьен, дай сказать» пожаловался 41-летний шоумен Гоген Солнцев. Блогер заявил, что жена очень сильно поправилась, но корректирует свою фигуру на снимках с помощью фоторедакторов.
«Полина весит 150 килограммов! Она свои снимки фотошопит, а в жизни увидишь — просто продавщица свеклы. Мне стыдно с ней появляться. Эта семейка больная. Полина не дает мне развода», — объяснил он.
Кроме того, звезда телешоу недоволен общением жены с ее матерью, бывшей избранницей Гогена, 67-летней Екатериной Терешкович.