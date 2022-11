Принц Уильям и Кейт Миддлтон сходили на необычное свидание

Это не первый раз, когда Уильям и Кейт наслаждаются едой в таких скромных заведениях. Известно, что они завсегдатаи ресторана в небольшой гостинице The Crown Inn в Норфолке, которая находится всего в нескольких минутах ходьбы от их дома. Еще один королевский фаворит — The Old Boot Inn в Стэнфорд-Дингли, что в графстве Беркшир, где живут родители Кейт. Там прицесса обожает заказывать британский национальный десерт — липкий ирисовый пудинг. А в прошлом году супругов заметили у выхода из забегаловки около Сент-Эндрюсского университета, где они учились и впервые встретились. Там Уильям и Кейт поддались ностальгии — взяли навынос рыбу с картошкой фри, завернутую в бумагу, и с удовольствием съели это нехитрое народное блюдо прямо на скамейке на пирсе.