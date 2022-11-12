Стало известно, почему отец Бритни Спирс взял ее жизнь под контроль

Чем меньше секретов остается у семьи певицы, тем легче понять стремление отца Бритни к тотальному контролю над дочерью. Эта порочная практика в клане Спирс, похоже, передается из поколения в поколение. Но обо всем по порядку.
До сих пор считалось, что Джин Спирс — бабушка Бритни — покончила с собой на могиле сына, умершего в младенчестве. Ее старшему сыну Джейми, отцу певицы, на тот момент было 13 лет. Журналистам New York Magazine трагическая история показалась подозрительной, и они провели собственное расследование. Как выяснилось, когда женщины не стало, соседи и родственники шептались, что Джин Спирс убил ее собственный муж — Джун. Члены семьи не уверены в официальной версии до сих пор, а Джун якобы и вовсе признавался в личных разговорах, что на курок нажал он сам. Вероятнее всего, дед Бритни все же не убивал ее бабушку буквально, но вполне мог довести женщину до самоубийства.
О характере этого человека лучше всего говорят факты: уже через восемь месяцев после смерти жены мужчина вновь вступил в брак. Его избранницей стала девушка из уважаемой луизианской семьи — Джо Энн Блэкуэлл. Позже она утверждала, что муж регулярно ее избивал и совершал «многочисленные акты жестокости». А в один прекрасный день Джун и вовсе упек вторую жену в психиатрическую больницу против ее воли.
Дальше — больше: в результате госпитализации Джо Энн лишилась родительских прав. Сославшись на ее «нервный срыв», суд назначил опекуном Джуна. История явно напоминает отношения Бритни с отцом, не так ли? Джейми Спирс, по всей видимости, и сам стал жертвой нездоровой (и это еще мягко сказано!) атмосферы в семье. «Мужчины в семье Спирс — это нечто ужасное», — подытожил Джон Марк Спирс, дядя Бритни и сын Джо Энн, в интервью New York Post. И с ним сложно не согласиться.