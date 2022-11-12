Как сейчас выглядит Андрей Губин: «Неизлечимая болезнь и ужасные боли»

На телеканале НТВ состоялась премьера нового сезона музыкального телешоу «Суперстар», где кумиры 80-ых, 90-ых и 2000-ых возвращаются на большую сцену и демонстрируют свои скрытые таланты.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Так, сейчас телезрители внимательно следят за знаменитостями — Ириной Салтыковой, Ромой Жуковым, Аленой Иваницкой, Жаном Милимеровым, Сашей Айвазовым, Роксаной Бабаян, Вячеславом Малежиком, Сергеем Чумаковым, Катей Лель и Ольгой Зарубиной.

Тем не менее, большое внимание в новом выпуске привлек совершенно другой артист! Исполнитель хита «Зима-холода» Андрей Губин много лет назад ушел с большой сцены. Его популярности завидовали многие коллеги, но внезапная новость прогремела, как гром среди ясного неба. Причиной была серьезная болезнь, которая мучала артиста. «Левостороння прозопалгия лица» — такой диагноз медики озвучили Губину.

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С тех пор 48-летний музыкант «сидит» на сильных обезболивающих. На съемки телепроекта он приехал, чтобы поддержать своего товарища Сашу Айвазова.

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