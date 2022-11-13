Волочкова мечтает об экранизации ее книги «Плата за успех»

«Я хочу, чтобы был снят фильм по моей книге "Плата за успех". Эта история не про мои стертые в кровь пальцы ног от пуант и даже не ушаты грязи, сливаемые на меня. Эта плата — это предательство близких людей», — поделилась Волочкова.