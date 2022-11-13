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3 часа назад

Волочкова хочет, чтобы ее книгу «Плата за успех» экранизировали

Слово и Делоиещё 1

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, что у нее есть заветная мечта. Ей артистка поделилась во время встречи с фанатами в торговом центре Veer Mall в Екатеринбурге.

Волочкова мечтает об экранизации ее книги «Плата за успех»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Балерина призналась, что мечтает об экранизации ее автобиографичной книги «Плата за успех». Первый тираж произведения вышел в 2019 году.

«Я хочу, чтобы был снят фильм по моей книге "Плата за успех". Эта история не про мои стертые в кровь пальцы ног от пуант и даже не ушаты грязи, сливаемые на меня. Эта плата — это предательство близких людей», — поделилась Волочкова.

Артистка упомянула также о музыкальном альбоме, который она записала. По словам балерины, в сборник «Вселенная» вошли 22 композиции в ее исполнении.

Звёзды,Анастасия Волочкова,
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