Алена Водонаева раскритиковала Дженнифер Энистон

«Многие захейтили актрису за фотошоп на этой съемке и за возраст зачем-то. Но, как по мне, дело не в возрасте и не в фотошопе». Казалось бы, очень правильная позиция, можно только похвалить Алену за борьбу с эйджизмом. Но, увы, на этом Водонаева не закончила и следующим постом уже откровенно высмеяла Энистон, сравнив ее с 75-летним рок-ветераном Игги Попом. «А вот старика Игги я люблю», — написала она, намекая на их схожесть.