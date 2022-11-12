Алена Водонаева раскритиковала Дженнифер Энистон

Пока многие восхищаются новой откровенной фотосессией 53-летней звезды «Друзей», у актрисы нашелся неожиданный критик. Вчера в своем телеграм-канале Алена Водонаева поделилась фотографиями Энистон для журнала Allure, сопроводив их пренебрежительным комментарием:
«Хорошая и некрасивая женщина. И она всегда была такая. Скучная».
Телеведущая продолжила:
«Многие захейтили актрису за фотошоп на этой съемке и за возраст зачем-то. Но, как по мне, дело не в возрасте и не в фотошопе». Казалось бы, очень правильная позиция, можно только похвалить Алену за борьбу с эйджизмом. Но, увы, на этом Водонаева не закончила и следующим постом уже откровенно высмеяла Энистон, сравнив ее с 75-летним рок-ветераном Игги Попом. «А вот старика Игги я люблю», — написала она, намекая на их схожесть.
Уверены, Джен вряд ли обливается слезами, узнав про Аленину шутку, но не можем не поинтересоваться: кому вообще нужны хейтеры с такими «защитниками»?