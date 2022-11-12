Жена Брюса Уиллиса оригинально поздравила его бывшую супругу Деми Мур с 60-летием

Жена актера Брюса Уиллиса, актриса и фотомодель Эмма Хеминг, оригинально поздравила его бывшую супругу Деми Мур с 60-летием. Соответствующую публикацию она сделала на своей странице в Instagram*.
Эмма Хемминг опубликовала в социальных сетях фотографию с Брюсом Уиллисом, на которой они держат в руках мемуары Деми Мур.
"С днем рождения. Мы любим тебя такой, какая ты есть как снаружи, так и внутри", — говорится в подписи к снимку.
Деми Мур репостнула публикацию Эммы Хемминг в свой аккаунт. Брюс Уиллис прожил в браке с Деми Мур около 13 лет, с 1987 по 2020 год. У бывших супругов есть трое дочерей: 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 28-летняя Таллула. В 2009-м актер женился на Эмме Хеминг, которая младше него на 23 года. В 2012-м у них родилась дочь Мейбл, а в 2014-м на свет появилась Эвелин.
Несмотря на развод, Уиллис и Мур сохранили дружеские отношения. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Деми Мур похвасталась стройными ногами накануне 60-летия.