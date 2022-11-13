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53 минуты назад

Ляйсан Утяшева и Павел Воля ответили на слухи о разводе

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Комик Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева решили рассказать поклонникам, правдивы ли слухи об их разводе. Оказалось, что пара не планировала расставаться.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля ответили на слухи о разводе
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Не читайте желтую прессу. Даже не знаю, что сказать. У нас все хорошо», – призналась гимнастка Ляйсан Утяшева.

СМИ уже долгое время обсуждают скорый развод Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. Звездам приписывают ссоры и ссоры в семье. Однако сами артисты уверяют, что их брачный союз такой же крепкий, как и десять лет назад.

«Прочитали, что на фоне слухов об уходе Гарика Харламова из Comedy Club, что, кстати, неправда, мы разводимся», – пишет Воля.

Чтобы окончательно развеять миф о расставании, Павел Воля на огромном экране показал фото своей супруги, заявив, что она у него красавица и королева. А все то, что о них говорят СМИ, он опровергает, пишет «Пятый канал».

«Хоть покакивайте – нам какая разница?» – говорит Воля. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Ляйсан Утяшева рассказала о проблемах в семье. Гимнастка вспомнила свое тяжелое прошлое, в котором ей «прилетало» от родного человека.

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