Ляйсан Утяшева и Павел Воля ответили на слухи о разводе

Комик Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева решили рассказать поклонникам, правдивы ли слухи об их разводе. Оказалось, что пара не планировала расставаться.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Не читайте желтую прессу. Даже не знаю, что сказать. У нас все хорошо», – призналась гимнастка Ляйсан Утяшева.

СМИ уже долгое время обсуждают скорый развод Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. Звездам приписывают ссоры и ссоры в семье. Однако сами артисты уверяют, что их брачный союз такой же крепкий, как и десять лет назад.

«Прочитали, что на фоне слухов об уходе Гарика Харламова из Comedy Club, что, кстати, неправда, мы разводимся», – пишет Воля.

Чтобы окончательно развеять миф о расставании, Павел Воля на огромном экране показал фото своей супруги, заявив, что она у него красавица и королева. А все то, что о них говорят СМИ, он опровергает, пишет «Пятый канал».