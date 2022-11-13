Плющенко пообещал, что они с Рудковской еще родят дочь

Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко рассказал о том, что его супруга Яна Рудковская подарила ему на 40-летие.

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"Какой подарок она мне сделала на юбилей? Яна, она мне столько всего дарит, если честно. Особенное? Любовь. Дочку? Дочку должен я подарить. А родить — родим. Обязательно", - передает слова Плющенко "Спорт-Экспресс".

Евгений Плющенко выиграл золото Олимпийских игр в 2006 (в одиночном виде программы) и в 2014 годах (в командном турнире). Он должен был участвовать в индивидуальных соревнованиях, но снялся с короткой программы за минуту до начала выступления в связи с травмой спины.

В 2017 году фигурист объявил о завершении карьеры. В том же году он объявил об открытии в Москве академии "Ангелы Плющенко". Трижды он становился лучшим на чемпионате мира и семь раз - на чемпионате Европы.