Названа настоящая причина ненависти к Пугачевой

Телеведущий Михаил Шац* (признан иноагентом) в соцсетях рассказал, почему русский народ на самом деле ненавидит теперь певицу Аллу Пугачеву. Артист оставил комментарий в ответ на негативные высказывания под его недавним фото с российскими звездами в Израиле. Шац* считает, что Примадонна слишком независима в глазах народа.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Людям не важно, что поливать говном. Фантастическая фотография: «Собрались предатели. Как хорошо, что уехали. Родина свободно задышала». Если вам стало так хорошо, зачем вы пишете, что мы предатели. Дышите свободно и счастливо, не обращая ни на что внимания. Так ведут себя счастливые люди», – уверен Шац*.

Его подписчикам не понравилось, что комик Семен Слепаков, актер Максим Виторган, певица Алла Пугачева и многие другие собрались вместе и выглядят на снимке вполне довольными.

Комментаторы писали, что ранее эти селебрити никогда бы не сели вместе за один стол, а Пугачева не подпустила бы к себе кого-то из них даже на шаг. Однако теперь «предатели» объединились. Михаил Шац* решил заступиться за Пугачеву, заявив, что артистку ненавидят за ее величие и независимость, пишет «Пятый канал».

«Поэтому ее ненавидят. За масштаб личности, за независимость взглядов и поступков. У нее все будет замечательно. А мне позвольте проживать ту жизнь, которую я выбираю. Встречаться с теми, кого я уважаю», – говорит телеведущий.