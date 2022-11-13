Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
39 минут назад

Названа настоящая причина ненависти к Пугачевой

РИА "ФедералПресс"

Телеведущий Михаил Шац* (признан иноагентом) в соцсетях рассказал, почему русский народ на самом деле ненавидит теперь певицу Аллу Пугачеву. Артист оставил комментарий в ответ на негативные высказывания под его недавним фото с российскими звездами в Израиле. Шац* считает, что Примадонна слишком независима в глазах народа.

Названа настоящая причина ненависти к Пугачевой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Людям не важно, что поливать говном. Фантастическая фотография: «Собрались предатели. Как хорошо, что уехали. Родина свободно задышала». Если вам стало так хорошо, зачем вы пишете, что мы предатели. Дышите свободно и счастливо, не обращая ни на что внимания. Так ведут себя счастливые люди», – уверен Шац*.

Его подписчикам не понравилось, что комик Семен Слепаков, актер Максим Виторган, певица Алла Пугачева и многие другие собрались вместе и выглядят на снимке вполне довольными.

Комментаторы писали, что ранее эти селебрити никогда бы не сели вместе за один стол, а Пугачева не подпустила бы к себе кого-то из них даже на шаг. Однако теперь «предатели» объединились. Михаил Шац* решил заступиться за Пугачеву, заявив, что артистку ненавидят за ее величие и независимость, пишет «Пятый канал».

«Поэтому ее ненавидят. За масштаб личности, за независимость взглядов и поступков. У нее все будет замечательно. А мне позвольте проживать ту жизнь, которую я выбираю. Встречаться с теми, кого я уважаю», – говорит телеведущий.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что россияне решили высмеять сбежавших из России артистов. Пугачеву и ее компанию назвали «террариумом друзей», которых объединило предательство родной страны. *Признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента

Звёзды,Семен Слепаков,Максим Виторган,Алла Пугачева,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители