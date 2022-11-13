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1 час назад

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова раскрыла вес недоношенных близнецов

Слово и Дело

Телеведущая Юлия Ефременкова стала матерью близнецов в конце сентября. Она рассказала подписчикам, сколько весят ее недоношенные дети после реабилитации в больнице.

Звезда «Дома-2» раскрыла вес недоношенных близнецов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезда шоу «Дом-2» в компании своего супруга приехала на плановый осмотр наследников. Во время консультации врач взвесил близнецов.

«Сегодня на консультации у педиатра взвесились, измерили — нам сказали, что все хорошо, малыши развиваются в срок. Один 2990 [граммов, рост 50 сантиметров. Второй — 3936 [граммов], рост 53 сантиметра», — написала новоиспеченная мать в социальных сетях.

Кроме этого, Ефременкова рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются недоношенные дети. Так, например, у малышей высока вероятность развития ретинопатии.

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