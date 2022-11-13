Звезда «Дома-2» раскрыла вес недоношенных близнецов

Телеведущая Юлия Ефременкова стала матерью близнецов в конце сентября. Она рассказала подписчикам, сколько весят ее недоношенные дети после реабилитации в больнице.
Звезда шоу «Дом-2» в компании своего супруга приехала на плановый осмотр наследников. Во время консультации врач взвесил близнецов.
«Сегодня на консультации у педиатра взвесились, измерили — нам сказали, что все хорошо, малыши развиваются в срок. Один 2990 [граммов, рост 50 сантиметров. Второй — 3936 [граммов], рост 53 сантиметра», — написала новоиспеченная мать в социальных сетях.
Кроме этого, Ефременкова рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются недоношенные дети. Так, например, у малышей высока вероятность развития ретинопатии.