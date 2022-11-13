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2 часа назад

Звезды, покинувшие Россию, жалуются на трудную жизнь за границей

Ura.Ru

После начала спецоперации многие знаменитости решили покинуть Россию. URA.RU приводит сведения том, как сейчас живут известные персоны за границей.

Звезды, покинувшие Россию, жалуются на трудную жизнь
Фото: Ura.RuUra.Ru

Певица Алла Пугачева улетела вместе с детьми в Израиль 29 сентября 2022 года. Пока о планах примадонны не известно. Она выставила на продажу свой замок в деревне «Грязь».

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Супруг Пугачевой юморист Максим Галкин (признан иноагентом) покинул страну сразу после начала спецоперации в конце февраля. Сначала он и его семья улетели в Израиль, а позже в Юрмалу. Там комик начал гастрольный тур по странам зарубежья. Он планирует посетить с концертами США и Канаду. Сейчас пародист находится в Новой Зеландии, сетует в соцсетях на то, что устал собирать детей в школу.

Группа Little Big (Илья Прусикин и Софья Таюрская), участники которой просят называть себя коллективом из Лос-Анджелеса, после эмиграции из России записала провокационный клип с осуждением СВО. США для бывших российских звезд оказались не такими гостеприимными. В Life утверждают, что о полных залах и доходов с рекламодателей не может идти и речи. Сам Прусикин в интервью газете Deutsche Welle (признана СМИ — иностранным агентом) пожаловался на нехватку денег.

Минюст РФ признал Макаревича, Шаца и Гордона иноагентами

Известный комик и бард Семен Слепаков переехал в Израиль. По данным СМИ, он перевез туда своих родителей и бабушку. Сейчас Слепаков активно занимается в Израиле концертной деятельностью.

Журналист и блогер Александр Невзоров (признан иноагентом) был обвинен СК РФ в распространении фейков об Армии России. По этой причине сложно определить его настоящее местоположение. Сначала он уехал в Израиль, а позже отправился в Италию. С 3 июня 2022 года журналист стал гражданином Украины, в связи с указом президента Владимира Зеленского, сообщает Life.

Алишер Валеев, также известный как рэпер Моргенштерн (признан иноагентом) покинул РФ еще до начала спецоперации, обосновавшись в Дубае. По данным издания Life, он по сей день развлекает подписчиков. Также стало известно, что рэп-исполнитель подал заявление на израильское гражданство. О возвращении Валеева в Россию речи пока не идет.

Об отъезде из России режиссера и сценариста Авдотьи Смирновой и бывшего политика Анатолия Чубайса стало известно 23 марта 2022 года. Сейчас пара находится в Турции. В Россию супруги возвращаться не намерены, так как в РФ Чубайса ждет на допросе СК РФ. Причина: дело о нецелевом расходовании средств корпорации «Роснано», которую он когда-то возглавлял. Также стало известно, что в марте бывшего политика положили в реанимацию. Врачи диагностировали у него заболевание «синдром Гийена-Барре». Оно может возникнуть у переболевшего коронавирусом.

Звёзды,Илья Прусикин,Семен Слепаков,Владимир Зеленский,Максим Галкин,Анатолий Чубайс,Александр Невзоров,Авдотья Смирнова,Алла Пугачева,Минюст России,Следственный комитет,Роснано,
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