Звезды, покинувшие Россию, жалуются на трудную жизнь

После начала спецоперации многие знаменитости решили покинуть Россию. URA.RU приводит сведения том, как сейчас живут известные персоны за границей.

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Певица Алла Пугачева улетела вместе с детьми в Израиль 29 сентября 2022 года. Пока о планах примадонны не известно. Она выставила на продажу свой замок в деревне «Грязь».

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Супруг Пугачевой юморист Максим Галкин (признан иноагентом) покинул страну сразу после начала спецоперации в конце февраля. Сначала он и его семья улетели в Израиль, а позже в Юрмалу. Там комик начал гастрольный тур по странам зарубежья. Он планирует посетить с концертами США и Канаду. Сейчас пародист находится в Новой Зеландии, сетует в соцсетях на то, что устал собирать детей в школу.

Группа Little Big (Илья Прусикин и Софья Таюрская), участники которой просят называть себя коллективом из Лос-Анджелеса, после эмиграции из России записала провокационный клип с осуждением СВО. США для бывших российских звезд оказались не такими гостеприимными. В Life утверждают, что о полных залах и доходов с рекламодателей не может идти и речи. Сам Прусикин в интервью газете Deutsche Welle (признана СМИ — иностранным агентом) пожаловался на нехватку денег.

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Известный комик и бард Семен Слепаков переехал в Израиль. По данным СМИ, он перевез туда своих родителей и бабушку. Сейчас Слепаков активно занимается в Израиле концертной деятельностью.

Журналист и блогер Александр Невзоров (признан иноагентом) был обвинен СК РФ в распространении фейков об Армии России. По этой причине сложно определить его настоящее местоположение. Сначала он уехал в Израиль, а позже отправился в Италию. С 3 июня 2022 года журналист стал гражданином Украины, в связи с указом президента Владимира Зеленского, сообщает Life.

Алишер Валеев, также известный как рэпер Моргенштерн (признан иноагентом) покинул РФ еще до начала спецоперации, обосновавшись в Дубае. По данным издания Life, он по сей день развлекает подписчиков. Также стало известно, что рэп-исполнитель подал заявление на израильское гражданство. О возвращении Валеева в Россию речи пока не идет.