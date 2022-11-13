Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер наконец женился

Звезда «Сумерек» Тэйлор Лотнер женился спустя год после помолвкиВсего же его роман длился больше четырех лет.

Известный по саге «Сумерки» актер Тэйлор Лотнер и его любимая девушка Тэй Дойм, наконец-то, связали себя узами брака.

Дело в том, что поклонники не то, что устали ждать, когда эти отношения закончатся свадьбой, а даже стали сомневаться, что это однажды произойдет.