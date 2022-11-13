Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер наконец женился

Звезда «Сумерек» Тэйлор Лотнер женился спустя год после помолвкиВсего же его роман длился больше четырех лет.
Известный по саге «Сумерки» актер Тэйлор Лотнер и его любимая девушка Тэй Дойм, наконец-то, связали себя узами брака.
Дело в том, что поклонники не то, что устали ждать, когда эти отношения закончатся свадьбой, а даже стали сомневаться, что это однажды произойдет.
Пара начала встречаться еще в 2018 году, не раз анонсируя будущее создание семьи. Но предложение руки и сердца любимой Лотнер сделал только в 2021-м. И лишь год спустя после помолвки пара сыграла свадьбу.С другой стороны, их отношения прошли серьезную проверку на прочность, и теперь можно предположить, что этот брак станет крепким и долговечным.