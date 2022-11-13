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1 час назад

Бузова украсила стены в новой квартире своими портретами

Мария Кимакович

Звезда сообщила подписчикам, что готовится к переезду, и показала новую квартиру.

Квартиру площадью 200 квадратных метров на Мосфильмовской улице Ольга Бузова приобрела три года назад и затеяла грандиозный ремонт. Телеведущая и певица рассказывала подписчикам, что в помещении были лишь голые стены и она тщательно продумывала дизайн, чтобы сделать квартиру максимально удобной для себя.

Так, Бузова предусмотрела в квартире детскую, объясняя это тем, что планирует в будущем стать мамой, поэтому комнату для малыша решила включить в проект сразу.

Бузова честно признала отсутствие интимной жизни

Не забыла, разумеется, звезда и о себе любимой. Понять, кто живет в квартире, можно прямо с порога: на коврике у двери расположились инициалы певицы. Надо отметить, что инициалы Ольги Бузовой в ее квартире буквально повсюду, а портреты звезды украшают стены во всех комнатах.

Ранее Бузова вышла в свет в платье как у Брежневой.

Звёзды,Видео,Ольга Бузова,
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