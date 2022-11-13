Звезда сообщила подписчикам, что готовится к переезду, и показала новую квартиру.

Квартиру площадью 200 квадратных метров на Мосфильмовской улице Ольга Бузова приобрела три года назад и затеяла грандиозный ремонт. Телеведущая и певица рассказывала подписчикам, что в помещении были лишь голые стены и она тщательно продумывала дизайн, чтобы сделать квартиру максимально удобной для себя.

Так, Бузова предусмотрела в квартире детскую, объясняя это тем, что планирует в будущем стать мамой, поэтому комнату для малыша решила включить в проект сразу.