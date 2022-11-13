Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Никита Пресняков рассказал, почему экстренно вернулся в Россию из США

Слово и Дело

Музыкант Никита Пресняков вспомнил, как экстренно вернулся в Россию из США. Артист объяснил, почему так поступил.Пресняков несколько лет назад принял участие в YouTube-программе «Острое шоу». В эфире он рассказал, что вернулся на родину ради избранницы.

Внук Пугачевой объяснил, зачем срочно вернулся в Россию
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Мне надо было из Штатов уехать по личным причинам. На тот момент у меня была девушка, ей не давали визу, она не могла приехать долгое время, и я вернулся», — поделился артист.

Напомним, в студенческие годы внук певицы Аллы Пугачевой жил в Америке. Там у него могла сложиться карьера режиссера, от которой он отказался ради возлюбленной.

Звёзды,Никита Пресняков,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители