Внук Пугачевой объяснил, зачем срочно вернулся в Россию

Музыкант Никита Пресняков вспомнил, как экстренно вернулся в Россию из США. Артист объяснил, почему так поступил.Пресняков несколько лет назад принял участие в YouTube-программе «Острое шоу». В эфире он рассказал, что вернулся на родину ради избранницы.
«Мне надо было из Штатов уехать по личным причинам. На тот момент у меня была девушка, ей не давали визу, она не могла приехать долгое время, и я вернулся», — поделился артист.
Напомним, в студенческие годы внук певицы Аллы Пугачевой жил в Америке. Там у него могла сложиться карьера режиссера, от которой он отказался ради возлюбленной.