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2 часа назад

Рудковская сообщила, что Киркоров получил травму

Мария Кимакович

Певец появился на юбилейном шоу Евгения Плющенко, где исполнил две песни. Позже Яна Рудковская сообщила, что Киркоров выступал, буквально превозмогая боль. Слова продюсера передает mk.ru.

Рудковская призналась, что накануне певец прислал ей видео, на котором видно, что на его ногу накладывают гипс.

Продюсер была шокирована увиденным, беспокоясь самочувствие Киркорова. Она была уверена, что певец отменит свое выступление на шоу Плющенко. Однако Киркоров обещал «прискакать на одной ноге». И обещание свое сдержал, хотя передвигался за кулисами крайне осторожно.

«Предсказала много в моей жизни»: Киркоров считает, что у него есть дар Ванги

Исполнив две песни, Киркоров уехал. О том где он получил травму и насколько она серьезна, певец не сообщает.

Ранее домработница Пугачевой объяснила причуды Киркорова.

Звёзды,Видео,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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