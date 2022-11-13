Дженнифер Лопес показала платье с провокационным декольте

53-летняя певица и актриса выложила на личной странице в социальной сети снимок, на котором позирует в платье с глубоким декольте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Дженнифер Лопес не стесняется своего возраста и обладает прекрасными формами, которые подчеркивает с помощью одежды. Так на днях в аккаунте звезды появились снимки, на которых она вновь предстала в идеальной форме.

Соцсети

Лопес позировала у стола в белом платье с глубоким вырезом, обнажающим аппетитную грудь. На плечи звезды накинута светлая шуба, а волосы убраны в высокий пучок.