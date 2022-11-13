Вдова Пьера Нарцисса хочет родить от его сына

Вдова певца, Валерия Калачева, в телепрограмме «Битва экстрасенсов» призналась, что хочет родить дочь в память о скончавшемся супруге.
Калачева планирует обратиться к сыну Пьера Нарцисса, чтобы воспользоваться его генетическим материалом для процедуры ЭКО.
Вдова певца считает, что ребенок, появившийся на свет с помощью таких манипуляций, станет генетически малышом почившего супруга.
В процессе общения с участниками проекта Калачева поделилась с ними своими планами. Однако не все они поддержали желание вдовы. Одна из ясновидящих заявила, что не стоит этого делать, поскольку Пьеру, по ее словам, это не интересно. Другая же участница, напротив, отметила, что ЭКО – совсем не плохая идея.
Напомним, певец Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2021 года. Официальной причиной смерти стала останвка сердца.