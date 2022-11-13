Вдова Пьера Нарцисса хочет родить от его сына

В процессе общения с участниками проекта Калачева поделилась с ними своими планами. Однако не все они поддержали желание вдовы. Одна из ясновидящих заявила, что не стоит этого делать, поскольку Пьеру, по ее словам, это не интересно. Другая же участница, напротив, отметила, что ЭКО – совсем не плохая идея.