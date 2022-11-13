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48 минут назад

Ирина Шейк показала уникальную фотографию

Мария Кимакович

На личной странице в социальной сети супермодель выложила снимок со своей мамой.

Черно-белый снимок сделан много лет назад, когда Ирина была совсем малышкой. На фотографии мама держит будущую мировую звезду на руках, а та смотрит в камеру и, кажется, чем-то не очень довольна.

Соцсети

Поклонники Шейк отметили невероятное сходство Ирины с ее мамой. Особенно схожи, по мнению фолловеров звезды, улыбки мамы и дочери.

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Подписчики Шейк рассыпались в комплиментах знаменитости и ее маме, заявляя, что Ирина взяла от родительницы только самое лучшее.

Ранее жена шефа Ивлева показала живот после пластики.

Звёзды,Видео,Ирина Шейк,
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