Ирина Шейк показала уникальную фотографию

На личной странице в социальной сети супермодель выложила снимок со своей мамой.
Черно-белый снимок сделан много лет назад, когда Ирина была совсем малышкой. На фотографии мама держит будущую мировую звезду на руках, а та смотрит в камеру и, кажется, чем-то не очень довольна.
Поклонники Шейк отметили невероятное сходство Ирины с ее мамой. Особенно схожи, по мнению фолловеров звезды, улыбки мамы и дочери.
Подписчики Шейк рассыпались в комплиментах знаменитости и ее маме, заявляя, что Ирина взяла от родительницы только самое лучшее.