Ирина Шейк показала уникальную фотографию

На личной странице в социальной сети супермодель выложила снимок со своей мамой.

Черно-белый снимок сделан много лет назад, когда Ирина была совсем малышкой. На фотографии мама держит будущую мировую звезду на руках, а та смотрит в камеру и, кажется, чем-то не очень довольна.

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Поклонники Шейк отметили невероятное сходство Ирины с ее мамой. Особенно схожи, по мнению фолловеров звезды, улыбки мамы и дочери.