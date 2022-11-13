Беременная Ольга Орлова показала, как празднует 45-летие

"Привет, мой новый год. Я тебе очень рада! Я очень благодарна за то, что изо дня в день со мной идут мои самые лучшие люди в мире. Мои родители, которые всегда рядом; мой сын, который постепенно, но уверенно становится настоящим мужчиной и моим другом; мой любимый мужчина, который дал мне почувствовать, что такое "женское счастье" и показал мне, что же такое иметь "вторую половинку", - написала Ольга Орлова.