Беременная Ольга Орлова показала, как празднует 45-летие

Певица и телеведущая Ольга Орлова поздравила саму себя с 45-летием. Соответствующий пост певица разместила в своих социальных сетях.
45-летняя звезда выложила в личном блоге фотографию, на которой она позирует в своем загородном доме в окружении питомцев - четырех собак и одной кошки.
"Привет, мой новый год. Я тебе очень рада! Я очень благодарна за то, что изо дня в день со мной идут мои самые лучшие люди в мире. Мои родители, которые всегда рядом; мой сын, который постепенно, но уверенно становится настоящим мужчиной и моим другом; мой любимый мужчина, который дал мне почувствовать, что такое "женское счастье" и показал мне, что же такое иметь "вторую половинку", - написала Ольга Орлова.
Певица добавила, что в день своего 45-летия она впервые за долгие годы не выпьет ни глотка своего любимого напитка.
"Сегодня я не сделаю ни глотка шампанского, но и это тоже потому, что случилось чудо, которое я очень хотела и очень берегу", - уточнила звезда. В сентябре 2022 года Ольга Орлова объявила о своей беременности, опубликовав в личном блоге видео с округлившимся животом. "Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь", — написала Орлова.