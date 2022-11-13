Водонаева призналась, что любит все песни "старого "Ленинграда"

Телеведущая Алена Водонаева призналась в Telegram-канале, что была поклонницей группы "Ленинград" до выхода песни "Экспонат". После 2016 года творчество коллектива ей перестало нравится.
"Как же я обожаю старый Ленинград, как же я любила все песни Шнурова. До песни про лабутены каждый трек знаю наизусть. А после все. Всего одна песня", - написала Водонаева.
Большинство подписчиков телеведущей оказались с ней солидарны.
"Аналогично. Старые песни топчик"; "Я и на концерте была! Это был отрыв. "Ленинград" времен "Дача", "Пираты 20 века", - написали в комментариях.