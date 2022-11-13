Летучая призналась, что уважительно относится к бывшим избранницам мужа

Телеведущая Елена Летучая рассказала, как складываются ее отношения с экс-супругами и детьми ее мужа, бизнесмена Юрия Анашенкова. Она заявила, что уважительно относится к членам семьи избранника. Летучую и Анашенкова не раз называли образцом семейной идиллии. Недавно в социальных сетях блондинка раскрыла секрет их семейного счастья.
«У нас прекраснейшие отношения и со старшим, и с младшим сыном и, конечно же, это вопрос отношения моего к ним. Я не понимаю женщин, которые не могут принять детей. Я даже называю их "наши дети". Я надеюсь, мамы не обижаются», – написала она в Telegram-канале.
Телеведущая прекрасно ладит с первой женой избранника. Однако со второй у нее есть определенные недомолвки.