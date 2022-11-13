Летучая призналась, что уважительно относится к бывшим избранницам мужа

«У нас прекраснейшие отношения и со старшим, и с младшим сыном и, конечно же, это вопрос отношения моего к ним. Я не понимаю женщин, которые не могут принять детей. Я даже называю их "наши дети". Я надеюсь, мамы не обижаются», – написала она в Telegram-канале.