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32 минуты назад

Елена Летучая призналась, что уважительно относится к бывшим избранницам мужа

Слово и Дело

Телеведущая Елена Летучая рассказала, как складываются ее отношения с экс-супругами и детьми ее мужа, бизнесмена Юрия Анашенкова. Она заявила, что уважительно относится к членам семьи избранника. Летучую и Анашенкова не раз называли образцом семейной идиллии. Недавно в социальных сетях блондинка раскрыла секрет их семейного счастья.

Летучая призналась, что уважительно относится к бывшим избранницам мужа
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«У нас прекраснейшие отношения и со старшим, и с младшим сыном и, конечно же, это вопрос отношения моего к ним. Я не понимаю женщин, которые не могут принять детей. Я даже называю их "наши дети". Я надеюсь, мамы не обижаются», – написала она в Telegram-канале.

Телеведущая прекрасно ладит с первой женой избранника. Однако со второй у нее есть определенные недомолвки.

Звёзды,Юрий Анашенков,Елена Летучая,
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