Дочь Началовой поразила всех сходством с матерью

Дочь российской певицы и телеведущей Юлии Началовой Вера Алдонина открыла Неделю моды в Москве. Она вышла на подиум в качестве певицы и поразила всех своим разительным сходством со знаменитой матерью, сообщил «Московский комсомолец».

В зрительном зале перешептывались не только по поводу одинаковых черт во внешности Началовой и Алдониной. Многие высоко оценили вокальные данные девушки.

По ее словам, подобный вокал – редкость для отечественной эстрады. Кроме того, ныне покойная Юлия Началова исполняла на этом мероприятии эту же самую песню четыре года назад. Теперь же с ней на сцену вышла дочь артистки.