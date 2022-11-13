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20 минут назад

Дочь Юлии Началовой поразила всех сходством с матерью на Неделе моды в Москве

Слово и Дело

Дочь российской певицы и телеведущей Юлии Началовой Вера Алдонина открыла Неделю моды в Москве. Она вышла на подиум в качестве певицы и поразила всех своим разительным сходством со знаменитой матерью, сообщил «Московский комсомолец».

Дочь Началовой поразила всех сходством с матерью
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В зрительном зале перешептывались не только по поводу одинаковых черт во внешности Началовой и Алдониной. Многие высоко оценили вокальные данные девушки.

«Душа разрывается на части, когда видишь Верочку», – так отметила мощный голос певицы актриса Анна Калашникова.

По ее словам, подобный вокал – редкость для отечественной эстрады. Кроме того, ныне покойная Юлия Началова исполняла на этом мероприятии эту же самую песню четыре года назад. Теперь же с ней на сцену вышла дочь артистки.

Звёзды,Анна Калашникова,
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