СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к разводу

Принц Гарри и Меган Маркл закатили громкий скандал на публике, подтвердив слухи об их грядущем разводе. Королевский эксперт леди Кэмпбелл заявила, что герцог Сассекский готовится развестись с женой, ради которой рассорился со всей семьей.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«У них большие проблемы. Они наняли юристов, потому что их отношения ухудшаются стремительнее, чем кажется. Супруги уже достигли соглашения о разводе, но делают вид, что якобы все еще вместе», – сказала леди Колин Кэмпбелл.

Королевский эксперт отметила, что информацию о грядущем разводе четы Сассекских подтвердили уже несколько надежных источников. При этом несмотря на усилия Гарри и Меган сделать вид, что у них все хорошо, поведение супругов само выдает ухудшение их отношений.

Накануне герцоги Сассекские устроили громкий скандал в ресторане Калифорнии. По словам очевидцев, принц Гарри и Меган Маркл на виду у публики кричали друг на друга и бурно выясняли отношения.

По неподтвержденным пока данным, Гарри и Меган уже начали бракоразводный процесс. Как рассказала королевский эксперт порталу New Idea, все дело в Меган – у принца Гарри наконец-то открылись глаза на жену, ради которой он рассорился со всей своей семьей.