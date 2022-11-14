Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
43 минуты назад

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к разводу

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Принц Гарри и Меган Маркл закатили громкий скандал на публике, подтвердив слухи об их грядущем разводе. Королевский эксперт леди Кэмпбелл заявила, что герцог Сассекский готовится развестись с женой, ради которой рассорился со всей семьей.

СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к разводу
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«У них большие проблемы. Они наняли юристов, потому что их отношения ухудшаются стремительнее, чем кажется. Супруги уже достигли соглашения о разводе, но делают вид, что якобы все еще вместе», – сказала леди Колин Кэмпбелл.

Королевский эксперт отметила, что информацию о грядущем разводе четы Сассекских подтвердили уже несколько надежных источников. При этом несмотря на усилия Гарри и Меган сделать вид, что у них все хорошо, поведение супругов само выдает ухудшение их отношений.

Накануне герцоги Сассекские устроили громкий скандал в ресторане Калифорнии. По словам очевидцев, принц Гарри и Меган Маркл на виду у публики кричали друг на друга и бурно выясняли отношения.

По неподтвержденным пока данным, Гарри и Меган уже начали бракоразводный процесс. Как рассказала королевский эксперт порталу New Idea, все дело в Меган – у принца Гарри наконец-то открылись глаза на жену, ради которой он рассорился со всей своей семьей.

«Гарри сам подтолкнул Меган к началу развода. Он понял, кто она такая», – заявила леди Кэмпбелл.

Звёзды,Колин Кэмпбелл,принц Гарри,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители